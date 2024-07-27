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Велогонщик Глеб Сырица занял 31-е место в шоссейной гонке ОИ-2024

Велогонщик Глеб Сырица занял 31-е место в шоссейной гонке ОИ-2024
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Российский велогонщик Глеб Сырица занял 31-е место в шоссейной гонке с раздельного старта на Олимпийских играх в Париже (Франция). Россиянин преодолел дистанцию 32,4 км за 40.33,30, отстав от лидера более чем на четыре минуты.

Победу одержал представитель Бельгии Ремко Эвенепул с результатом 36.12,16. Серебряную медаль завоевал итальянец Филиппо Ганна (36.27,08), бронзовая медаль у бельгийца Ваута ван Арта (36.37,79).

Шоссе, гонка с раздельным стартом:
1. Ремко Эвенепул (Бельгия) — 39.38,24.
2. Филиппо Ганна (Италия) — 36.27,08.
3. Ваут ван Арт (Бельгия) — 36.37,79.
...
31. Глеб Сырица — 40.33,30.

Отметим, это первая золотая медаль сборной Бельгии на Олимпийских играх в Париже и первая медаль в целом.

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