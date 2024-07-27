Организаторы Олимпиады-2024 отменили все теннисные матчи на кортах без крыши

Организаторы теннисного турнира на Олимпийских играх в Париже (Франция) отменили все матчи на кортах без крыши, запланированные на субботу, 27 июля, вследствие чего сегодня не состоится ни одного поединка на открытых кортах из-за непрекращающегося дождя.

Таким образом, были перенесены несколько матчей с участием российских теннисистов:

Елена Веснина/Екатерина Александрова (Россия) – Каролина Мухова/Линда Носкова (Чехия);

Павел Котов (Россия) – Стэн Вавринка (Швейцария);

Диана Шнайдер (Россия) — Элизабетта Коччаретто (Италия).

На корте имени Сюзан Ленглен сегодня состоится матч пятой ракетки мира Даниила Медведева с представителем Австралии Ринки Хидзикатой. Начало встречи запланировано не ранее 19:30 мск.