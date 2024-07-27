Организаторы Олимпиады-2024 отменили все теннисные матчи на кортах без крыши
Организаторы теннисного турнира на Олимпийских играх в Париже (Франция) отменили все матчи на кортах без крыши, запланированные на субботу, 27 июля, вследствие чего сегодня не состоится ни одного поединка на открытых кортах из-за непрекращающегося дождя.
Таким образом, были перенесены несколько матчей с участием российских теннисистов:
- Елена Веснина/Екатерина Александрова (Россия) – Каролина Мухова/Линда Носкова (Чехия);
- Павел Котов (Россия) – Стэн Вавринка (Швейцария);
- Диана Шнайдер (Россия) — Элизабетта Коччаретто (Италия).
На корте имени Сюзан Ленглен сегодня состоится матч пятой ракетки мира Даниила Медведева с представителем Австралии Ринки Хидзикатой. Начало встречи запланировано не ранее 19:30 мск.
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