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Организаторы Олимпиады-2024 отменили все теннисные матчи на кортах без крыши

Организаторы Олимпиады-2024 отменили все теннисные матчи на кортах без крыши
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Организаторы теннисного турнира на Олимпийских играх в Париже (Франция) отменили все матчи на кортах без крыши, запланированные на субботу, 27 июля, вследствие чего сегодня не состоится ни одного поединка на открытых кортах из-за непрекращающегося дождя.

Таким образом, были перенесены несколько матчей с участием российских теннисистов:

  • Елена Веснина/Екатерина Александрова (Россия) – Каролина Мухова/Линда Носкова (Чехия);
  • Павел Котов (Россия) – Стэн Вавринка (Швейцария);
  • Диана Шнайдер (Россия) — Элизабетта Коччаретто (Италия).

На корте имени Сюзан Ленглен сегодня состоится матч пятой ракетки мира Даниила Медведева с представителем Австралии Ринки Хидзикатой. Начало встречи запланировано не ранее 19:30 мск.

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