Бельгиец Ремко Эвенепул стал победителем шоссейной гонки ОИ-2024

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Представитель Бельгии Ремко Эвенепул одержал победу в шоссейной гонке с раздельного старта на Олимпийских играх в Париже (Франция). Спортсмен преодолел дистанцию 32,4 км за 39.38,24.

Серебряную медаль завоевал итальянец Филиппо Ганна (36.27,08), бронзовая медаль у бельгийца Ваута ван Арта (36.37,79). Российский велогонщик Глеб Сырица занял 31-е место, преодолев дистанцию за 40.33,30.

Шоссе, гонка с раздельным стартом:

1. Ремко Эвенепул (Бельгия) — 39.38,24.

2. Филиппо Ганна (Италия) — 36.27,08.

3. Ваут ван Арт (Бельгия) — 36.37,79.

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31. Глеб Сырица — 40.33,30.

Отметим, это первая золотая медаль сборной Бельгии на Олимпийских играх в Париже и первая медаль в целом. Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России.