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«Будет сложная задача». Алькарас оценил шансы на успех в парном разряде с Надалем

«Будет сложная задача». Алькарас оценил шансы на успех в парном разряде с Надалем
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас поделился мнением по поводу матча парного разряда вместе с соотечественником Рафаэлем Надалем. Напомним, сегодня, 27 июля, испанцы дебютируют в качестве дуэта на Олимпийских играх в Париже (Франция).

Олимпиада — парный разряд (м). 1-й круг
27 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Андрес Мольтени
Аргентина
Андрес Мольтени
Максимо Гонсалес
Аргентина
Максимо Гонсалес
А. Мольтени М. Гонсалес
1 2 3
         
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
К. Алькарас Р. Надаль

«Будет сложная задача. В конце концов, мы сыграем против пары, которая привыкла играть вместе. У них был хороший год, и с ними будет очень непросто. Мы постараемся сделать всё, что в наших силах. Если получится так, думаю, что мы сможем выиграть первый матч вместе», — приводит слова Алькараса Marca.

Матч 21-летнего Карлоса Алькараса и 38-летнего Рафаэля Надаля в парном разряде начнётся в 20:00 по московскому времени.

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