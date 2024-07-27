«Будет сложная задача». Алькарас оценил шансы на успех в парном разряде с Надалем
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас поделился мнением по поводу матча парного разряда вместе с соотечественником Рафаэлем Надалем. Напомним, сегодня, 27 июля, испанцы дебютируют в качестве дуэта на Олимпийских играх в Париже (Франция).
Олимпиада — парный разряд (м). 1-й круг
27 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Андрес Мольтени
Максимо Гонсалес
А. Мольтени М. Гонсалес
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Карлос Алькарас
Рафаэль Надаль
К. Алькарас Р. Надаль
«Будет сложная задача. В конце концов, мы сыграем против пары, которая привыкла играть вместе. У них был хороший год, и с ними будет очень непросто. Мы постараемся сделать всё, что в наших силах. Если получится так, думаю, что мы сможем выиграть первый матч вместе», — приводит слова Алькараса Marca.
Матч 21-летнего Карлоса Алькараса и 38-летнего Рафаэля Надаля в парном разряде начнётся в 20:00 по московскому времени.
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