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«Им абсолютно всё равно». Александр Бублик жёстко раскритиковал организаторов ОИ

«Им абсолютно всё равно». Александр Бублик жёстко раскритиковал организаторов ОИ
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25-я ракетка мира Александр Бублик из Казахстана жёстко раскритиковал организаторов Олимпийских игр в Париже (Франция) после поражения в первом круге. В субботу, 27 июля, все теннисные матчи на открытых кортах были отменены из-за непрекращающегося дождя.

Олимпиада (м). 1-й круг
27 июля 2024, суббота. 16:40 МСК
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Тейлор Фритц
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц

«Два дня шли дожди. Я на корт сегодня вышел только второй раз, потому что дожди целыми днями. Организаторам всё равно. Мы не разминались, нам сказали, что дают нам восемь минут для разминки, а дальше идите играйте.

Организаторы не переживают за травмоопасность, потому что ты не разминаешься перед матчем. Им абсолютно всё равно на нюансы, для них главное, чтобы мы вышли. ТВ-права проданы, поэтому идите. С ATP это не сравнится — небо и земля. Когда я играл в Токио на Олимпиаде, там, кажется, было градусов 50. На ATP никогда бы не дали сыграть. Хотя мы всё равно недовольны тем, как они к нам относятся, мы хотим большей лояльности к погодным условиям.

Наверное, это одна из причин, почему не все теннисисты любят Олимпиаду. Это непривычно, приходится адаптироваться. Даже те пути, по которым мы ходим, они их усложняют. Я сейчас шёл с человеком, он меня спросил, почему мы ходим так, потому что сюда идти две минуты, а мы шли 10. Они зачем-то всё перекрыли», — сказал Бублик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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