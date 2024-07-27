«Им абсолютно всё равно». Александр Бублик жёстко раскритиковал организаторов ОИ

25-я ракетка мира Александр Бублик из Казахстана жёстко раскритиковал организаторов Олимпийских игр в Париже (Франция) после поражения в первом круге. В субботу, 27 июля, все теннисные матчи на открытых кортах были отменены из-за непрекращающегося дождя.

«Два дня шли дожди. Я на корт сегодня вышел только второй раз, потому что дожди целыми днями. Организаторам всё равно. Мы не разминались, нам сказали, что дают нам восемь минут для разминки, а дальше идите играйте.

Организаторы не переживают за травмоопасность, потому что ты не разминаешься перед матчем. Им абсолютно всё равно на нюансы, для них главное, чтобы мы вышли. ТВ-права проданы, поэтому идите. С ATP это не сравнится — небо и земля. Когда я играл в Токио на Олимпиаде, там, кажется, было градусов 50. На ATP никогда бы не дали сыграть. Хотя мы всё равно недовольны тем, как они к нам относятся, мы хотим большей лояльности к погодным условиям.

Наверное, это одна из причин, почему не все теннисисты любят Олимпиаду. Это непривычно, приходится адаптироваться. Даже те пути, по которым мы ходим, они их усложняют. Я сейчас шёл с человеком, он меня спросил, почему мы ходим так, потому что сюда идти две минуты, а мы шли 10. Они зачем-то всё перекрыли», — сказал Бублик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.