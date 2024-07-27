«Им абсолютно всё равно». Александр Бублик жёстко раскритиковал организаторов ОИ

25-я ракетка мира Александр Бублик из Казахстана жёстко раскритиковал организаторов Олимпийских игр в Париже (Франция) после поражения в первом круге. В субботу, 27 июля, все теннисные матчи на открытых кортах были отменены из-за непрекращающегося дождя.
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
«Два дня шли дожди. Я на корт сегодня вышел только второй раз, потому что дожди целыми днями. Организаторам всё равно. Мы не разминались, нам сказали, что дают нам восемь минут для разминки, а дальше идите играйте.
Организаторы не переживают за травмоопасность, потому что ты не разминаешься перед матчем. Им абсолютно всё равно на нюансы, для них главное, чтобы мы вышли. ТВ-права проданы, поэтому идите. С ATP это не сравнится — небо и земля. Когда я играл в Токио на Олимпиаде, там, кажется, было градусов 50. На ATP никогда бы не дали сыграть. Хотя мы всё равно недовольны тем, как они к нам относятся, мы хотим большей лояльности к погодным условиям.
Наверное, это одна из причин, почему не все теннисисты любят Олимпиаду. Это непривычно, приходится адаптироваться. Даже те пути, по которым мы ходим, они их усложняют. Я сейчас шёл с человеком, он меня спросил, почему мы ходим так, потому что сюда идти две минуты, а мы шли 10. Они зачем-то всё перекрыли», — сказал Бублик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 27 июля 2024
-
19:57
-
19:45
-
19:45
-
19:42
-
19:40
-
19:36
-
19:31
-
19:27
-
19:13
-
19:12
-
19:11
-
19:09
-
19:00
-
19:00
-
18:54
-
18:52
-
18:42
-
18:33
-
18:32
-
18:23
-
18:22
-
18:21
-
18:07
-
18:02
-
18:01
-
17:54
-
17:52
-
17:48
-
17:43
-
17:40
-
17:39
-
17:32
-
17:29
-
17:26
-
17:17