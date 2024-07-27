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Польша — Египет — результат матча 27 июля, счёт 3:0, волейбол, Олимпиада 2024 в Париже

Польские волейболисты уверенно стартовали на Олимпиаде, без проблем обыграв сборную Египта
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27 июля на Олимпийских играх — 2024 в Париже стартовал мужской волейбольный турнир. В матче 1-го тура предварительного этапа группы B cборная Польши в трёх сетах обыграла Египет — 3:0 (25:21, 25:19, 25:13).

Олимпийские игры (м) . Группа B. 1-й тур
27 июля 2024, суббота. 18:00 МСК
Польша
Окончен
3 : 0
Египет

В другом сегодняшнем матче группы B сборная Италии обыграла команду из Бразилии со счётом 3:1 (25:23, 27:25, 18:25, 25:21).

Всего в олимпийском мужском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучшие сборных из трёх, занявших в своих группах третьи места.

Действующими олимпийскими чемпионами являются волейболисты сборной Франции, в финале Игр-2020 обыгравшие в пятисетовом матче российскую команду.

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