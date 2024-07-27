Дзюдоист Елдос Сметов из Казахстана стал олимпийским чемпионом в категории до 60 кг

Представитель Казахстана дзюдоист Елдос Сметов стал олимпийским чемпионом в категории до 60 кг. В финальной схватке он одолел Луку Мхеидзе из Франции. Бронзовую медаль завоевал японец Рюдзу Нагаяма. Он оказался сильнее Франсиско Гарригоса (Испания).
Для Казахстана это вторая медаль на Олимпийских играх — 2024. Ранее Ислам Сатпаев и Александра Ле завоевали бронзовые награды в пулевой стрельбе.
Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.
- 27 июля 2024
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