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Дзюдоист Елдос Сметов из Казахстана стал олимпийским чемпионом в категории до 60 кг

Дзюдоист Елдос Сметов из Казахстана стал олимпийским чемпионом в категории до 60 кг
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Представитель Казахстана дзюдоист Елдос Сметов стал олимпийским чемпионом в категории до 60 кг. В финальной схватке он одолел Луку Мхеидзе из Франции. Бронзовую медаль завоевал японец Рюдзу Нагаяма. Он оказался сильнее Франсиско Гарригоса (Испания).

Олимпиада 2024. Дзюдо
Мужчины. До 60 кг. Финал
27 июля 2024, суббота. 19:25 МСК
Окончено
1
Елдос Сметов
Казахстан
2
Лука Мхеидзе
Франция
3
Рюдзу Нагаяма
Япония
3
Франсиско Гарригос
Испания

Для Казахстана это вторая медаль на Олимпийских играх — 2024. Ранее Ислам Сатпаев и Александра Ле завоевали бронзовые награды в пулевой стрельбе.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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