Украина вдесятером вырвала победу у Марокко в матче 2-го тура Олимпиады-2024

Сегодня, 27 июля, состоялся матч 2-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречались участники группы В сборные Украины и Марокко. Команды играли на стадионе «Жоффруа Гишар» в Сент-Этьене (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Украинцы одержали победу — 2:1.

Первый гол в матче был забит на 22-й минуте. Отличился полузащитник сборной Украины Дмитрий Крыськив. На 63-й минуте украинский защитник Владимир Салюк был удалён с поля, а в ворота его национальной команды был назначен 11-метровый, который реализовал Суфьян Рахими. На 90+9-й минуте нападающий Игорь Краснопир принёс украинцам победу.

После двух сыгранных туров все команды группы В набрали по три очка. В этой группе также выступают национальные команды Аргентины и Ирака.