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Украина — Марокко — результат матча 27 июля 2024, счёт 2:1, Олимпиада 2024 в Париже

Украина вдесятером вырвала победу у Марокко в матче 2-го тура Олимпиады-2024
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Сегодня, 27 июля, состоялся матч 2-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречались участники группы В сборные Украины и Марокко. Команды играли на стадионе «Жоффруа Гишар» в Сент-Этьене (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Украинцы одержали победу — 2:1.

Олимпийские игры (м) . Группа B. 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 18:00 МСК
Украина U23
Окончен
2 : 1
Марокко U23
1:0 Крыськив – 22'     1:1 Рахими – 64'     2:1 Краснопир – 90+8'    
Удаления: Салюк – 63' / нет

Первый гол в матче был забит на 22-й минуте. Отличился полузащитник сборной Украины Дмитрий Крыськив. На 63-й минуте украинский защитник Владимир Салюк был удалён с поля, а в ворота его национальной команды был назначен 11-метровый, который реализовал Суфьян Рахими. На 90+9-й минуте нападающий Игорь Краснопир принёс украинцам победу.

После двух сыгранных туров все команды группы В набрали по три очка. В этой группе также выступают национальные команды Аргентины и Ирака.

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