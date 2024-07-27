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Каролин Гарсия завершила выступление в одиночном разряде на домашней Олимпиаде

Французская теннисистка 25-я ракетка мира Каролин Гарсия завершила выступление на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

В матче первого круга она в трёх сетах уступила 61-й ракетке мира представительнице Румынии Жаклин Кристиан. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:3, 6:4 в пользу румынской спортсменки.

Встреча продолжалась 2 часа 34 минуты. Румынская теннисистка четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Гарсии два эйса, три двойные ошибки и три выигранных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).