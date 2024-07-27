Каролин Гарсия завершила выступление в одиночном разряде на домашней Олимпиаде

Французская теннисистка 25-я ракетка мира Каролин Гарсия завершила выступление на Олимпийских играх — 2024 в Париже.
В матче первого круга она в трёх сетах уступила 61-й ракетке мира представительнице Румынии Жаклин Кристиан. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:3, 6:4 в пользу румынской спортсменки.
|1
|2
|3
|
|3
|4
|
|6
|6
Встреча продолжалась 2 часа 34 минуты. Румынская теннисистка четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Гарсии два эйса, три двойные ошибки и три выигранных брейк-пойнта из четырёх заработанных.
Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).
- 27 июля 2024
-
21:00
-
20:55
-
20:53
-
20:49
-
20:46
-
20:40
-
20:33
-
20:27
-
20:22
-
20:18
-
20:14
-
20:03
-
19:57
-
19:45
-
19:45
-
19:42
-
19:40
-
19:36
-
19:31
-
19:27
-
19:13
-
19:12
-
19:11
-
19:09
-
19:00
-
19:00
-
18:54
-
18:52
-
18:42
-
18:33
-
18:32
-
18:23
-
18:22
-
18:21
-
18:07