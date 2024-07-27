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Ринки Хидзиката — Даниил Медведев: россиянин выиграл первый сет стартового матча Олимпиады

Ринки Хидзиката — Даниил Медведев: россиянин выиграл первый сет стартового матча Олимпиады
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Сегодня, 27 июля, проходит теннисный матч первого круга Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция), в котором встречаются пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и представитель Австралии Ринки Хидзиката (76-й номер рейтинга АТР).

Даниил Медведев выиграл первый сет встречи со счётом 6:2.

Олимпиада (м). 1-й круг
27 июля 2024, суббота. 19:45 МСК
Ринки Хидзиката
Австралия
Ринки Хидзиката
Р. Хидзиката
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1
6 		6
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянином и австралийцем.

Олимпийский теннисный турнир проходит с 27 июля по 4 августа. В рамках соревнований участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

Напомним, в теннисном турнире Олимпиады-2024 принимают участие семь российских теннисистов: Даниил Медведев, Павел Котов и Роман Сафиуллин в мужских соревнованиях, Диана Шнайдер, Елена Веснина, Мирра Андреева и Екатерина Александрова – в женских.

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