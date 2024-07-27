Ринки Хидзиката — Даниил Медведев: россиянин выиграл первый сет стартового матча Олимпиады

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 27 июля, проходит теннисный матч первого круга Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция), в котором встречаются пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и представитель Австралии Ринки Хидзиката (76-й номер рейтинга АТР).

Даниил Медведев выиграл первый сет встречи со счётом 6:2.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянином и австралийцем.

Олимпийский теннисный турнир проходит с 27 июля по 4 августа. В рамках соревнований участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

Напомним, в теннисном турнире Олимпиады-2024 принимают участие семь российских теннисистов: Даниил Медведев, Павел Котов и Роман Сафиуллин в мужских соревнованиях, Диана Шнайдер, Елена Веснина, Мирра Андреева и Екатерина Александрова – в женских.