Ринки Хидзиката — Даниил Медведев: россиянин выиграл первый сет стартового матча Олимпиады

Сегодня, 27 июля, проходит теннисный матч первого круга Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция), в котором встречаются пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и представитель Австралии Ринки Хидзиката (76-й номер рейтинга АТР).
Даниил Медведев выиграл первый сет встречи со счётом 6:2.
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«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянином и австралийцем.
Олимпийский теннисный турнир проходит с 27 июля по 4 августа. В рамках соревнований участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).
Напомним, в теннисном турнире Олимпиады-2024 принимают участие семь российских теннисистов: Даниил Медведев, Павел Котов и Роман Сафиуллин в мужских соревнованиях, Диана Шнайдер, Елена Веснина, Мирра Андреева и Екатерина Александрова – в женских.
- 27 июля 2024
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