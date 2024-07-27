«Блевать охота». Бывшая российская гимнастка раскритиковала открытие Олимпиады в Париже

Двукратный олимпийский призёр российская гимнастка Виктория Комова раскритиковала церемонию открытия Олимпийских игр в Париже (Франция).

«Какой ужас! Это провал! Со дна постучали. Блевать охота от такого открытия Олимпиады. Россия — лучшая страна! Россия — я люблю тебя!» — написала Комова на своей странице в социальных сетях.

Пост она сопроводила фотографиями с церемонии открытия в Париже и в Сочи. Напомним, в 2014 году в Сочи (Россия) прошли зимние Олимпийские игры.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных спортсменов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.