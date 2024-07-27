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Ига Свёнтек восхитилась церемонией открытия Олимпийских игр в Париже

Ига Свёнтек восхитилась церемонией открытия Олимпийских игр в Париже
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек поделилась эмоциями от церемонии открытия Олимпийских игр — 2024 в Париже.

«Только что посмотрела церемонию открытия Олимпийских игр (знаете, я всегда опаздываю с такими вещами). Надеюсь, я перестану плакать до начала своего следующео матча. Пламя, последние мгновения… Я просто не могу. Одна из самых красивых трансляций, что я когда-либо видела», — написала Свёнтек на своей странице в социальных сетях.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

Сегодня, 27 июля, в матче первого круга одиночного разряда Свёнтек одержала победу над 136-м номером рейтинга WTA румынкой Ириной Бегу со счётом 6:2, 7:5

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