ФИФА сняла шесть очков с женской сборной Канады из-за слежки с помощью беспилотника

ФИФА сняла шесть очков со сборной Канады в женском футбольном турнире на Олимпиаде-2024 в Париже, а также отстранила трёх тренеров сроком на один год каждого из-за скандала со слежкой с использованием беспилотников. Об этом сообщает CBC.сa.

По информации источника, главному тренеру национальной команды Канады Бев Пристман запретили заниматься любой футбольной деятельностью в течение одного года. Помощники тренера Жасмин Мандер и Джозеф Ломбарди также получили годовые дисквалификации. Также сообщается, что Канадская федерация футбола была оштрафована на сумму около € 210 тыс.

Ранее сообщалось, что тренировка сборной Новой Зеландии, которая проходила во вторник, 23 июля, была прервана из‑за беспилотника, запущенного сотрудником сборной Канады. Позднее НОК Канады принёс извинения НОК Новой Зеландии, а также федерации футбола страны из‑за этого инцидента. Сборные Новой Зеландии и Канады сыграли в матче 1-го тура группового этапа олимпийского турнира 25 июля, победу одержали канадские футболистки (2:1).