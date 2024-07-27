Даниил Медведев с разгромной победы начал Олимпиаду в Париже

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев уверенно стартовал на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). В первом круге он разгромил австралийца Ринки Хидзикату (76-й номер рейтинга АТР) со счётом 6:2, 6:1.
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
Встреча продолжалась 1 час 1 минуту. Даниил выполнил три подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из десяти. На счету его австралийского соперника ни одного эйса и ни одной двойной ошибки. Хидзиката реализовал один брейк-пойнт из двух.
Во втором круге олимпийского турнира Даниил Медведев сыграет с победителем матча между Себастьяном Офнером (Австрия) и Робином Хасе (Нидерланды). Напомним, Медведев играет на Олимпиаде в трёх разрядах — в одиночном, в парном с Романом Сафиуллиным и в миксте с Миррой Андреевой.
- 27 июля 2024
-
21:00
-
20:55
-
20:53
-
20:49
-
20:46
-
20:40
-
20:33
-
20:27
-
20:22
-
20:18
-
20:14
-
20:03
-
19:57
-
19:45
-
19:45
-
19:42
-
19:40
-
19:36
-
19:31
-
19:27
-
19:13
-
19:12
-
19:11
-
19:09
-
19:00
-
19:00
-
18:54
-
18:52
-
18:42
-
18:33
-
18:32
-
18:23
-
18:22
-
18:21
-
18:07