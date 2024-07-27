Даниил Медведев с разгромной победы начал Олимпиаду в Париже

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев уверенно стартовал на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). В первом круге он разгромил австралийца Ринки Хидзикату (76-й номер рейтинга АТР) со счётом 6:2, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 1 минуту. Даниил выполнил три подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из десяти. На счету его австралийского соперника ни одного эйса и ни одной двойной ошибки. Хидзиката реализовал один брейк-пойнт из двух.

Во втором круге олимпийского турнира Даниил Медведев сыграет с победителем матча между Себастьяном Офнером (Австрия) и Робином Хасе (Нидерланды). Напомним, Медведев играет на Олимпиаде в трёх разрядах — в одиночном, в парном с Романом Сафиуллиным и в миксте с Миррой Андреевой.