БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Сборная ЮАР по регби стала бронзовым призёром Олимпиады-2024

Сборная ЮАР по регби стала бронзовым призёром Олимпиады-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 27 июля, закончился матч за третье место турнира по регби-7 в рамках Олимпийских игр — 2024 в Париже. Сборная ЮАР обыграла регбистов из Австралии. Встреча завершилась со счётом 26:19 (5:7) в пользу спортсменов из ЮАР.

Олимпийские игры (м) . За 3-е место
27 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
ЮАР
Окончен
26 : 19
Австралия

Соревнования по регби-7 завершатся сегодня, 27 июля. В финале Олимпиады-2024 сыграют сборные Франции и Фиджи. Встреча за золотые медали проходит в эти минуты. Отметим, регбисты из Фиджи являются действующими олимпийскими чемпионами.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android