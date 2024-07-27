Сборная ЮАР по регби стала бронзовым призёром Олимпиады-2024

Сегодня, 27 июля, закончился матч за третье место турнира по регби-7 в рамках Олимпийских игр — 2024 в Париже. Сборная ЮАР обыграла регбистов из Австралии. Встреча завершилась со счётом 26:19 (5:7) в пользу спортсменов из ЮАР.
Соревнования по регби-7 завершатся сегодня, 27 июля. В финале Олимпиады-2024 сыграют сборные Франции и Фиджи. Встреча за золотые медали проходит в эти минуты. Отметим, регбисты из Фиджи являются действующими олимпийскими чемпионами.
Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.
- 27 июля 2024
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