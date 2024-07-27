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Алькарас и Надаль выиграли первый сет в дебютном матче на Олимпиаде

Испанские теннисисты Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль выиграли первый сет в матче первого круга парного разряда на Олимпийских играх в Париже (Франция). Многократные победители турниров «Большого шлема» играют с аргентинским дуэтом Андрес Мольтени/Максимо Гонсалес.

Первый сет завершился со счётом 7:6 (7:4) в пользу титулованной испанской пары.

38-летний Надаль является двукратным олимпийским чемпионом, в Пекине-2008 он выиграл золото в одиночке, а в Рио-2016 — в паре. 21-летний Алькарас играет на Олимпиаде впервые в карьере.

Олимпийский теннисный турнир проходит с 27 июля по 4 августа. В рамках соревнований участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).