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Алькарас и Надаль выиграли первый сет в дебютном матче на Олимпиаде

Алькарас и Надаль выиграли первый сет в дебютном матче на Олимпиаде
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Испанские теннисисты Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль выиграли первый сет в матче первого круга парного разряда на Олимпийских играх в Париже (Франция). Многократные победители турниров «Большого шлема» играют с аргентинским дуэтом Андрес Мольтени/Максимо Гонсалес.

Первый сет завершился со счётом 7:6 (7:4) в пользу титулованной испанской пары.

Олимпиада — парный разряд (м). 1-й круг
27 июля 2024, суббота. 20:10 МСК
Андрес Мольтени
Аргентина
Андрес Мольтени
Максимо Гонсалес
Аргентина
Максимо Гонсалес
А. Мольтени М. Гонсалес
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
6 4 		3
7 7 		2
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
К. Алькарас Р. Надаль

38-летний Надаль является двукратным олимпийским чемпионом, в Пекине-2008 он выиграл золото в одиночке, а в Рио-2016 — в паре. 21-летний Алькарас играет на Олимпиаде впервые в карьере.

Олимпийский теннисный турнир проходит с 27 июля по 4 августа. В рамках соревнований участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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Новости. Олимпиада 2024
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