Французские регбисты обыграли Фиджи и завоевали для страны первое золото ОИ-2024

Сегодня, 27 июля, закончился финальный матч турнира по регби-7 в рамках Олимпийских игр — 2024 в Париже. Сборная Франции обыграла регбистов из Фиджи. Встреча завершилась со счётом 28:7 (7:7) в пользу хозяев Олимпиады-2024.

Ранее завершился матч за 3-е место турнира по регби-7 в рамках Олимпийских игр — 2024. Сборная ЮАР обыграла регбистов из Австралии. Встреча завершилась со счётом 26:19 (5:7) в пользу спортсменов из ЮАР.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.