В Польше ведущего отстранили от работы за сравнение олимпийских ценностей с коммунизмом

Польская телекомпания Telewizja Polska отстранила от работы ведущего Пшемыслава Бабьяжа до конца Олимпиады 2024 года в Париже (Франция). Об этом сообщает Bild со ссылкой на заявление компании.

На церемонии открытия звучала песня Imagine, которая считается неофициальным олимпийским гимном. В тексте песни звучат мысли о том, что мир должен существовать без рая, без наций и без религии. Во время прямого эфира Бабьяж посмеялся и сказал: «Мир без рая, наций и религий. Это видение мира, которое должно распространяться на всех людей. К сожалению, это видение коммунизма».

Два года назад Бабьяж в таком же тоне высмеял песню Imagine на открытии зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай). Тогда телекомпания вынесла ему предупреждение, сейчас же было принято решение о полном отстранении ведущего от работы на Играх.