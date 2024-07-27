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В Польше ведущего отстранили от работы за сравнение олимпийских ценностей с коммунизмом

В Польше ведущего отстранили от работы за сравнение олимпийских ценностей с коммунизмом
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Польская телекомпания Telewizja Polska отстранила от работы ведущего Пшемыслава Бабьяжа до конца Олимпиады 2024 года в Париже (Франция). Об этом сообщает Bild со ссылкой на заявление компании.

На церемонии открытия звучала песня Imagine, которая считается неофициальным олимпийским гимном. В тексте песни звучат мысли о том, что мир должен существовать без рая, без наций и без религии. Во время прямого эфира Бабьяж посмеялся и сказал: «Мир без рая, наций и религий. Это видение мира, которое должно распространяться на всех людей. К сожалению, это видение коммунизма».

Два года назад Бабьяж в таком же тоне высмеял песню Imagine на открытии зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай). Тогда телекомпания вынесла ему предупреждение, сейчас же было принято решение о полном отстранении ведущего от работы на Играх.

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