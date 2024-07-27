«Грунтовый специалист!» Пресс-служба ITF — о стартовой победе Медведева на Олимпиаде
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Международная федерация тенниса (ITF) оценила игру пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева в первом круге Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция).
Олимпиада (м). 1-й круг
27 июля 2024, суббота. 19:45 МСК
Ринки Хидзиката
Р. Хидзиката
Окончен
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Даниил Медведев
Д. Медведев
«Грунтовый специалист!» — прокомментировала игру Медведева Международная федерация тенниса.
В первом круге соревнований в Париже Медведев разгромил австралийца Ринки Хидзикату (76-й номер рейтинга АТР) со счётом 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 1 минуту.
Во втором круге олимпийского турнира Даниил Медведев сыграет с победителем матча между Себастьяном Офнером (Австрия) и Робином Хасе (Нидерланды). Напомним, Медведев играет на Олимпиаде в трёх разрядах — в одиночном, в парном с Романом Сафиуллиным и в миксте с Миррой Андреевой.
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