«Грунтовый специалист!» Пресс-служба ITF — о стартовой победе Медведева на Олимпиаде

Международная федерация тенниса (ITF) оценила игру пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева в первом круге Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция).

«Грунтовый специалист!» — прокомментировала игру Медведева Международная федерация тенниса.

В первом круге соревнований в Париже Медведев разгромил австралийца Ринки Хидзикату (76-й номер рейтинга АТР) со счётом 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 1 минуту.

Во втором круге олимпийского турнира Даниил Медведев сыграет с победителем матча между Себастьяном Офнером (Австрия) и Робином Хасе (Нидерланды). Напомним, Медведев играет на Олимпиаде в трёх разрядах — в одиночном, в парном с Романом Сафиуллиным и в миксте с Миррой Андреевой.