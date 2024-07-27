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Германия — Швеция — результат матча 27 июля, счёт 30:27, гандбол, Олимпиада 2024 в Париже

Немецкие гандболисты неожиданно обыграли сборную Швеции на старте Олимпиады
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Немецкие гандболисты неожиданно обыграли сборную Швеции в матче группы А на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) со счётом 30:27 (12:11, 18:16).

Олимпийские игры (м) . Группа A. 1-й тур
27 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Германия
Окончен
30 : 27
Швеция

Ранее в группе A состоялось два матча. Испания обыграла команду Словении со счётом 25:22, а хорваты оказались сильнее японцев — 25:22.

27 июля на Олимпийских играх — 2024 в Париже стартовал мужской гандбольный турнир. В этот день проходят матчи 1-го тура группового этапа в обеих группах.

В мужском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A сыграют Хорватия, Германия, Испания, Словения, Швеция и Япония, в группе B — Дания, Франция, Венгрия, Норвегия, Египет и Аргентина. Из каждой группы в 1/4 финала выйдут сборные, занявшие одно из первых четырёх мест.

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Новости. Олимпиада 2024
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