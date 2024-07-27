Американская пловчиха Гретхен Уолш побила олимпийский рекорд на 100 м баттерфляем

Американская пловчиха Гретхен Уолш установила олимпийский рекорд на дистанции 100 метров баттерфляем.

В ходе полуфинальных заплывов на Олимпийских играх в Париже (Франция) 21-летняя американская пловчиха преодолела дистанцию 100 метров за 55,30.

Она превзошла предыдущий рекорд, установленный шведкой Сарой Шёстрём. Шёстрём проплыла подобную же дистанцию за 55,48 на Олимпийских играх в 2016 году в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Отметим, что в прошлом месяце Уолш побила мировой рекорд в этом виде. На отборочных соревнованиях к Олимпиаде американка проплыла дистанцию за 55,18.

Финал на дистанции 100 м баттерфляем состоится в воскресенье, 27 июля. Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.