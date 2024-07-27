«Было даже страшно». Даниил Медведев — об игре на грунте на ОИ-2024 после травяного сезона

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался об игре на грунте на Олимпийских играх — 2024 после травяного сезона.

— Как удался переход с травы на грунт?

— В каком-то смысле было даже страшно (смеётся). С травы обратно на грунт, а потом ехать ещё на хард. Подготовился как смог. Хоть времени было мало, но как смог распределил время и отдохнуть, и потренироваться.

Когда приехал сюда, были больше ожидания на пару и микст — меньше сетка и другой формат. В одиночке сильные игроки, а на «Ролан Гаррос» я обычно не выигрывал. Здесь совершенно другие мячи, очень хорошо играл на тренировках, поэтому ожидания повысились. Сегодня был крутой матч, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.