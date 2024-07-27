«Было даже страшно». Даниил Медведев — об игре на грунте на ОИ-2024 после травяного сезона
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался об игре на грунте на Олимпийских играх — 2024 после травяного сезона.
Олимпиада (м). 1-й круг
27 июля 2024, суббота. 19:45 МСК
Ринки Хидзиката
Р. Хидзиката
Окончен
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Даниил Медведев
Д. Медведев
— Как удался переход с травы на грунт?
— В каком-то смысле было даже страшно (смеётся). С травы обратно на грунт, а потом ехать ещё на хард. Подготовился как смог. Хоть времени было мало, но как смог распределил время и отдохнуть, и потренироваться.
Когда приехал сюда, были больше ожидания на пару и микст — меньше сетка и другой формат. В одиночке сильные игроки, а на «Ролан Гаррос» я обычно не выигрывал. Здесь совершенно другие мячи, очень хорошо играл на тренировках, поэтому ожидания повысились. Сегодня был крутой матч, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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