Возняцки поделилась эмоциями от старта Олимпийских игр в Париже

Датская теннисистка польского происхождения Каролина Возняцки поделилась эмоциями от церемонии открытия Олимпийских игр — 2024 в Париже.

«Церемония открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже… всегда большая честь и привилегия представлять свою страну! Для меня это четвёртая Олимпиада. Пекин-Лондон-Рио-Париж», — написала Возняцки на своей странице в социальных сетях.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

Напомним, на счету Возняцки 30 титулов одиночного разряда, последний из которых она завоевала в 2018 году.