Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль выиграли первый матч на Олимпиаде в Париже
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Испанские теннисисты Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль одержали победу в матче первого круга парного разряда на Олимпийских играх в Париже (Франция). Многократные победители турниров «Большого шлема» обыграли аргентинский дуэт Андрес Мольтени/Максимо Гонсалес со счётом 7:6 (7:4), 6:4.
Олимпиада — парный разряд (м). 1-й круг
27 июля 2024, суббота. 20:10 МСК
Андрес Мольтени
Максимо Гонсалес
А. Мольтени М. Гонсалес
Окончен
0 : 2
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Карлос Алькарас
Рафаэль Надаль
К. Алькарас Р. Надаль
Матч продолжался 1 час 49 минут. В рамках встречи испанцы выполнили две подачи навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из пяти. На счету их аргентинских соперников два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
Во втором круге Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас сыграют с победителями матча Таллон Грикспор/Весли Колхоф (Нидерланды) — Мартон Фучович/Фабиан Марожан (Венгрия).
Комментарии
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