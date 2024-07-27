Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль выиграли первый матч на Олимпиаде в Париже

Испанские теннисисты Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль одержали победу в матче первого круга парного разряда на Олимпийских играх в Париже (Франция). Многократные победители турниров «Большого шлема» обыграли аргентинский дуэт Андрес Мольтени/Максимо Гонсалес со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

Матч продолжался 1 час 49 минут. В рамках встречи испанцы выполнили две подачи навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из пяти. На счету их аргентинских соперников два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас сыграют с победителями матча Таллон Грикспор/Весли Колхоф (Нидерланды) — Мартон Фучович/Фабиан Марожан (Венгрия).