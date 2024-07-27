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Немец Мартенс стал олимпийским чемпионом на дистанции 400 м вольным стилем

Немец Мартенс стал олимпийским чемпионом на дистанции 400 м вольным стилем
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Немецкий пловец Лукас Мартенс завоевал золотую медаль на дистанции 400 м вольным стилем на Олимпийских играх в Париже (Франция). Он показал результат 3.41.

Серебряную медаль завоевал Элайджа Виннингтон из Австралии с результатом 3.42. Бронзовая медаль — у представителя Южной Кореи Ким Ву Мина.

22-летний Мартенс принёс первую золотую медаль в копилку сборной Германии на Олимпиаде 2024 года. Он впервые в карьере стал олимпийским чемпионом.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, завершатся 11 августа. На соревнованиях примут участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов, среди них один представитель водных видов спорта — пловец Евгений Сомов, специализирующийся в брассе.

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