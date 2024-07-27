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Ариарне Титмус из Австралии завоевала золото ОИ-2024 на дистанции 400 м вольным стилем

Ариарне Титмус из Австралии завоевала золото ОИ-2024 на дистанции 400 м вольным стилем
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Австралийская пловчиха Ариарне Титмус завоевала золотую медаль на дистанции 400 м вольным стилем на Олимпийских играх в Париже (Франция). Он показал результат 3.57,49.

Серебряную медаль завоевала Саммер Макинтош из Канады с результатом 3.58,37. Бронзовая медаль — у представительницы США Кэти Ледеки (4.00,86).

Отметим, Титмус принесла вторую золотую медаль в копилку сборной Австралии на Олимпиаде 2024 года. Она является олимпийской чемпионкой Игр в Токио на аналогичной дистанции.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, завершатся 11 августа. На соревнованиях примут участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов, среди них один представитель водных видов спорта — пловец Евгений Сомов, специализирующийся в брассе.

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