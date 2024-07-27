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Российский пловец Евгений Сомов не смог выйти в финал Олимпиады на дистанции 100 м брассом

Российский пловец Евгений Сомов не смог выйти в финал Олимпиады на дистанции 100 м брассом
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Российский пловец Евгений Сомов не сумел выйти в финал Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция) на дистанции 100 м брассом. В полуфинальном заплыве он занял седьмое место.

Лучшее время в полуфиналах показал трёхкратный олимпийский чемпион Адам Пити из Великобритании.

Белорусский пловец Илья Шиманович также не смог войти в список финалистов на этой дистанции. Он участвовал в одном заплыве с Сомовым и показал шестой результат.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, завершатся 11 августа. На соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. Евгений Сомов является российским единственным представителем не только в плавании, но и в водных видах спорта в целом.

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