Американские фанаты фотографировались с Медведевым, утки переходили велотрассу. Фото с ОИ

27 июля в Париже Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев уверенно стартовал на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). В первом круге он разгромил австралийца Ринки Хидзикату (76-й номер рейтинга АТР) со счётом 6:2, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 1 минуту. Даниил выполнил три подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 10. На счету его австралийского соперника ни одного эйса и ни одной двойной ошибки. Хидзиката реализовал один брейк-пойнт из двух.

Российский велогонщик Глеб Сырица занял 31-е место в шоссейной гонке с раздельного старта на Олимпийских играх в Париже (Франция). Россиянин преодолел дистанцию 32,4 км за 40.33,30, отстав от лидера более чем на четыре минуты.

Яркие фото из Парижа — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.