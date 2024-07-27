Даниил Медведев поделился ожиданиями от игры в миксте с Миррой Андреевой на Олимпиаде

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от игры в миксте с 17-летней Миррой Андреевой на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

— Пара с Миррой Андреевой. Как это будет?

— Мне тоже очень интересно. Мы с ней ещё даже не виделись — она же вчера выиграла турнир. Я знал, что хочу играть микст. Мы с Миррой круто играли на выставочном турнире в Абу-Даби, хоть и один сет. Это прикольная история. Она — молодая, а я — уже не молодой по меркам тенниса. Посмотрим, что из этого выйдет. Очень интересный микст, из которого может что-то получиться. Потом с ней поболтаем, как будем играть, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).