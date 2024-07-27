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«Наши ещё всех победят! Это база». Губерниев отреагировал на выступление Сомова на ОИ-2024

«Наши ещё всех победят! Это база». Губерниев отреагировал на выступление Сомова на ОИ-2024
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Известный российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на выступление российского пловца Евгения Сомова на Олимпийских играх в Париже (Франция). Напомним, Сомов не сумел выйти в олимпийский финал на дистанции 100 м брассом. В полуфинальном заплыве он занял седьмое место.

«Но наши спортсмены ещё всех победят!!! Это база и аксиома!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Олимпийские игры 2024 года в Париже стартовали 26 июля, завершатся 11 августа. На соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. Евгений Сомов является российским единственным представителем не только в плавании, но и в водных видах спорта в целом.

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