«Наши ещё всех победят! Это база». Губерниев отреагировал на выступление Сомова на ОИ-2024

Известный российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на выступление российского пловца Евгения Сомова на Олимпийских играх в Париже (Франция). Напомним, Сомов не сумел выйти в олимпийский финал на дистанции 100 м брассом. В полуфинальном заплыве он занял седьмое место.

«Но наши спортсмены ещё всех победят!!! Это база и аксиома!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Олимпийские игры 2024 года в Париже стартовали 26 июля, завершатся 11 августа. На соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. Евгений Сомов является российским единственным представителем не только в плавании, но и в водных видах спорта в целом.