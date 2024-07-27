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Гауфф и Пегула уверенно вышли во второй круг парного разряда Олимпиады-2024

Гауфф и Пегула уверенно вышли во второй круг парного разряда Олимпиады-2024
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Американские теннисистки Кори Гауфф и Джессика Пегула вышли во второй круг парного разряда Олимпийских игр — 2024 в Париже.

В матче первого раунда они обыграли австралийских теннисисток Эллен Перес и Дарью Сэвилл. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу спортсменок из США.

Олимпиада — парный разряд (ж). 1-й круг
27 июля 2024, суббота. 21:20 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
К. Гауфф Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Эллен Перес
Австралия
Эллен Перес
Дарья Сэвилл
Австралия
Дарья Сэвилл
Э. Перес Д. Сэвилл

Матч продолжался 1 час 12 минут. В рамках встречи американки не выполнили ни одной подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять брейк-пойнтов из девяти. На счету их австралийских соперниц ни одного эйса, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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