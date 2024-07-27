Гауфф и Пегула уверенно вышли во второй круг парного разряда Олимпиады-2024

Американские теннисистки Кори Гауфф и Джессика Пегула вышли во второй круг парного разряда Олимпийских игр — 2024 в Париже.
В матче первого раунда они обыграли австралийских теннисисток Эллен Перес и Дарью Сэвилл. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу спортсменок из США.
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Матч продолжался 1 час 12 минут. В рамках встречи американки не выполнили ни одной подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять брейк-пойнтов из девяти. На счету их австралийских соперниц ни одного эйса, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).
- 27 июля 2024
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