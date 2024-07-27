Женская сборная Австралии с олимпийским рекордом завоевала золото в эстафете 4 по 100 м

Женская сборная Австралии по плаванию завоевала золото в эстафете 4 по 100 м вольным стилем. Они проплыли дистанцию с олимпийским рекордом — 3.28,92.

Предыдущий олимпийский рекорд принадлежал также австралийкам — 3.29,69. Они установили его на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Кроме того, женская сборная Австралии с 2023 года обладает мировым рекордом на данной дистанции — 3.27,96.

В составе сборной Австралии олимпийскими чемпионками стали Молли О'Каллаган, Шейна Джек, Эмма Маккеон, Мег Харрис, Оливия Вунш и Бронте Кэмпбелл.

Серебряные медали завоевали пловчихи из сборной США (3.30,20), бронза — у китаянок (3.30,30).

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, завершатся 11 августа. На соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.