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Мужская сборная США завоевала золото в эстафете 4 по 100 м на Олимпиаде-2024

Мужская сборная США по плаванию завоевала золото в эстафете 4 по 100 м вольным стилем. Они проплыли дистанцию с олимпийским рекордом — 3.09,28.

Серебряные медали достались представителям Австралии. Они преодолели дистанцию за 3.10,35. Бронза — у сборной Италии (3.10,70).

Ранее завершился заплыв вольным стилем у женщин. Сборная Австралии завоевала золото в эстафете 4 по 100 м. Они проплыли дистанцию с олимпийским рекордом — 3.28,92.

Предыдущий олимпийский рекорд принадлежал также австралийкам — 3.29,69. Они установили его на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Кроме того, женская сборная Австралии с 2023 года обладает мировым рекордом на данной дистанции — 3.27,96.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, завершатся 11 августа. На соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.