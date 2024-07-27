Олимпиада 2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги 1-го дня

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

27 июля 2024 года на Летней Олимпиаде-2024 в Париже участники разыграли 13 комплектов медалей в таких видах спорта, как:

Стрельба

Пневматическая винтовка, 10 м, микст

1. Китай

2. Южная Корея

3. Казахстан

Прыжки в воду

Синхронный трамплин 3 м, женщины

1. Китай

2. США

3. Великобритания

Велоспорт

Шоссе, гонка с раздельным стартом, женщины

1. Грейс Браун (Австралия)

2. Анна Хендерсон (Великобритания)

3. Хлоя Дигерт (США)

Шоссе, гонка с раздельным стартом, мужчины

1. Ремко Эвенпул (Бельгия)

2. Филиппо Ганна (Италия)

3. Ваут ван Арт (Бельгия)

Дзюдо

До 48 кг, женщины

1. Нацуми Цунода (Япония)

2. Бавуудоржийн Баасанхуу (Монголия)

3. Ширин Букли (Франция)

3. Тара Бабульфат (Швеция)

До 60 кг, мужчины

1. Елдос Сметов (Казахстан)

2. Лука Мхеидзе (Франция)

3. Рюдзу Нагаяма (Япония)

3. Франсиско Гарригос (Испания)

Регби-7

Мужчины

1. Франция

2. Фиджи

3. Южная Африка

Фехтование

Шпага, женщины

1. Ман Вай Вивиан Конг (Гонконг)

2. Ориана Малло-Бретон (Франция)

3. Эстер Мухари (Венгрия)

Сабля, мужчины

1.Сан Ук О (Южная Корея)

2. Фарес Ферджани (Тунис)

3. Луиджи Самеле (Италия)

Плавание

400 м вольным стилем, мужчины

1. Лукас Мартенс (Германия)

2. Элайджа Уиннингтон (Австралия)

3. Ким Ву Мин (Южная Корея)

400 м вольным стилем, женщины

1. Ариарне Титмус (Австралия)

2. Саммер Макинтош (Канада)

3. Кэти Ледеки (США)

4 по 100 вольным стилем, женщины

1. Австралия

2. США

3. Китай

4 по 100 вольным стилем, мужчины

1. США

2. Австралия

3. Италия