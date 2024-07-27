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Американские волейболисты не испытали проблем со сборной Аргентины на старте Олимпиады

Американские волейболисты не испытали проблем со сборной Аргентины на старте Олимпиады
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27 июля на Олимпийских играх — 2024 в Париже стартовал мужской волейбольный турнир. В матче 1-го тура предварительного этапа группы С cборная США в трёх сетах обыграла Аргентину — 3:0 (25:20, 25:19, 25:16).

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
27 июля 2024, суббота. 22:00 МСК
США
Окончен
3 : 0
Аргентина
США: Андерсон, Расселл, Джендрик II, Дефалко, Кристенсон, Холт, Ма'а, Ешке, Муагутутия, Аверилл, Смит, Шоджи
Аргентина: Санчес, Мартинес, Конте, Лосер, Данани, Лима, Де Чекко, Кукарцев, Висентин, Рамос, Палонски, Серба

В первом матче группы С сборная Германии в пяти сетах одолела Японию — 25:17, 23:25, 25:20, 28:30, 15:12.

Всего в олимпийском мужском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучшие сборных из трёх, занявших в своих группах третьи места.

Действующими олимпийскими чемпионами являются волейболисты сборной Франции, в финале Игр-2020 обыгравшие в пятисетовом матче российскую команду.

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