Американские волейболисты не испытали проблем со сборной Аргентины на старте Олимпиады

27 июля на Олимпийских играх — 2024 в Париже стартовал мужской волейбольный турнир. В матче 1-го тура предварительного этапа группы С cборная США в трёх сетах обыграла Аргентину — 3:0 (25:20, 25:19, 25:16).

В первом матче группы С сборная Германии в пяти сетах одолела Японию — 25:17, 23:25, 25:20, 28:30, 15:12.

Всего в олимпийском мужском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучшие сборных из трёх, занявших в своих группах третьи места.

Действующими олимпийскими чемпионами являются волейболисты сборной Франции, в финале Игр-2020 обыгравшие в пятисетовом матче российскую команду.