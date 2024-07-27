Евгений Сомов подвёл итоги выступления в полуфинале ОИ-2024 на дистанции 100 м брассом

Российский пловец Евгений Сомов подвёл итоги выступления в полуфинале Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция) на дистанции 100 м брассом. Он занял седьмое место и не смог выйти в финал соревнований.

«Для меня это первый большой старт, первый такой опыт. Я ведь ни на чемпионатах мира, ни на чемпионатах Европы не был. Считаю, что это хороший опыт. Да, расстроился, что не попал в финал. Но на последних двух Олимпиадах у нас в финал брассом тоже никто не попадал.

По ощущениям тяжеловато было, в конце прям доплывал. Немного не то ощущение, когда плыл в мае. Помню, что тогда высоко лежал, хорошо стелился, а сейчас же сижу в воде. Не знаю почему. Обычно спокойно начинаю, а сейчас хотел начать со всеми и закончить, но немного подвскрылся к концу. Но в целом неплохо относительно всех, кто сейчас плывёт. Никто не плывёт по своему лучшему результату», — передаёт слова Сомова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.