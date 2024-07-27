Сомов выделил фаворитов финала ОИ-2024 на дистанции 100 м брассом

Российский пловец Евгений Сомов назвал фаворитов финала Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция) на дистанции 100 м брассом. В полуфинале Сомов занял седьмое место и не смог выйти в финал соревнований.

«Китаец Цинь и Адам Пити – фавориты финала, они вдвоём только проплыли из 59 секунд. Но любой может проплыть быстро. Раз в год и палка стреляет. У того же Финка лучший результат 58,2. Это намного быстрее, чем сейчас. Буду смотреть наконец-то сбоку, а не со своей дорожки. Будет интересно», — передаёт слова Сомова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Отметим, Евгений Сомов является единственным российским представителем на Олимпиаде в Париже не только в плавании, но и в водных видах спорта в целом.