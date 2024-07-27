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Анжелика Кербер обыграла Наоми Осаку в первом круге Олимпиады в Париже

Анжелика Кербер обыграла Наоми Осаку в первом круге Олимпиады в Париже
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема» немецкая теннисистка Анжелика Кербер обыграла японку Наоми Осаку на старте Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция) со счётом 7:5, 6:3. 36-летняя Кербер проводит последний турнир в карьере.

Олимпиада (ж). 1-й круг
27 июля 2024, суббота. 22:30 МСК
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3
7 		6
         
Анжелика Кербер
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер

Матч продолжался 1 час 9 минут. В рамках встречи Кербер выполнила три подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Осаки три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного. Японская теннисистка допустила 30 невынужденных ошибок.

Во втором круге Анжелика Кербер, занимающая сейчас 217-ю строчку рейтинга WTA, сыграет с румынкой Жаклин Кристиан, которая неожиданно обыграла хозяйку соревнований француженку Каролин Гарсия.

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