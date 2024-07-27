БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Олимпиада 2024 в Париже: таблица, медальный зачёт на 27 июля 2024

Олимпиада 2024 в Париже: таблица, медальный зачёт на 27 июля 2024
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 27 июля 2024 года прошёл первый соревновательный день Олимпийских игр 2024 года в Париже. Участники разыграли 13 комплектов медалей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом на 27 июля 2024.

Лидером зачёта является команда Австралии, завоевавшая в первый соревновательный день три золотые и две серебряные медали. На втором месте расположились спортсмены из Китая. Сборная США — третья.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

Материалы по теме
Наш пловец показал самое красивое время на Олимпиаде! Но с мечтой о медалях распрощался
Наш пловец показал самое красивое время на Олимпиаде! Но с мечтой о медалях распрощался
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android