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Волейбол, Олимпиада 2024: результаты матчей 1-го тура групповой стадии 27 июля

Волейбол, Олимпиада 2024: результаты матчей 1-го тура групповой стадии 27 июля
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В субботу, 27 июля, на Олимпийских играх 2024 года в Париже стартовал мужской волейбольный турнир. В рамках 1-го тура группового этапа состоялось четыре матча.

Группа В

  • Германия — Япония — 3:2 (25:17, 23:25, 20:25, 30:28, 15:12).
  • США — Аргентина — 3:0 (25:20, 25:19, 25:16).

Группа С

  • Италия — Бразилия — 3:1 (25:23, 27:25, 18:25, 25:21).
  • Польша — Египет — 3:0 (25:21, 25:19, 25:13).

Всего в олимпийском мужском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучшие сборных из трёх, занявших в своих группах третьи места.

Действующими олимпийскими чемпионами являются волейболисты сборной Франции, в финале Игр-2020 обыгравшие в пятисетовом матче российскую команду.

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