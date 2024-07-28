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Гандбол, Олимпиада-2024: результаты матчей 1-го тура групповой стадии 27 июля

Гандбол, Олимпиада-2024: результаты матчей 1-го тура групповой стадии 27 июля
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В субботу, 27 июля, на Олимпийских играх 2024 года в Париже стартовал мужской гандбольный турнир. В рамках 1-го тура группового этапа состоялось шесть матчей.

Группа А

  • Испания — Словения — 25:22;
  • Хорватия — Япония — 30:29;
  • Германия — Швеция — 30:27.

Группа В

  • Венгрия — Египет — 32:25;
  • Норвегия — Аргентина — 36:31;
  • Дания — Франция — 37:29.

В мужском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A сыграют Хорватия, Германия, Испания, Словения, Швеция и Япония, в группе B — Дания, Франция, Венгрия, Норвегия, Египет и Аргентина. Из каждой группы в 1/4 финала выйдут сборные, занявшие одно из первых четырёх мест.

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