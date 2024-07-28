Гандбол, Олимпиада-2024: результаты матчей 1-го тура групповой стадии 27 июля
В субботу, 27 июля, на Олимпийских играх 2024 года в Париже стартовал мужской гандбольный турнир. В рамках 1-го тура группового этапа состоялось шесть матчей.
Группа А
- Испания — Словения — 25:22;
- Хорватия — Япония — 30:29;
- Германия — Швеция — 30:27.
Группа В
- Венгрия — Египет — 32:25;
- Норвегия — Аргентина — 36:31;
- Дания — Франция — 37:29.
В мужском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A сыграют Хорватия, Германия, Испания, Словения, Швеция и Япония, в группе B — Дания, Франция, Венгрия, Норвегия, Египет и Аргентина. Из каждой группы в 1/4 финала выйдут сборные, занявшие одно из первых четырёх мест.
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