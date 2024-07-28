Гандбол, Олимпиада-2024: результаты матчей 1-го тура групповой стадии 27 июля

В субботу, 27 июля, на Олимпийских играх 2024 года в Париже стартовал мужской гандбольный турнир. В рамках 1-го тура группового этапа состоялось шесть матчей.

Группа А

Испания — Словения — 25:22;

Хорватия — Япония — 30:29;

Германия — Швеция — 30:27.

Группа В

Венгрия — Египет — 32:25;

Норвегия — Аргентина — 36:31;

Дания — Франция — 37:29.

В мужском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A сыграют Хорватия, Германия, Испания, Словения, Швеция и Япония, в группе B — Дания, Франция, Венгрия, Норвегия, Египет и Аргентина. Из каждой группы в 1/4 финала выйдут сборные, занявшие одно из первых четырёх мест.