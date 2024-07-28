Теннис, Олимпиада-2024: результаты матчей среди мужчин 27 июля

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

27 июля состоялся первый игровой день мужского теннисного турнира в рамках Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей среди мужчин.

Хэйди Хабиб (Ливан) — Карлос Алькарас (Испания) — 3:6, 1:6;

Новак Джокович (Сербия) — Мэттью Эбден (Австралия) — 6:0, 6:1;

Александр Бублик (Казахстан) — Тейлор Фритц (США) — 4:6, 4:6;

Ринки Хидзиката (Австралия) — Даниил Медведев (Россия) — 2:6, 1:6.

Отметим, большинство матчей первого круга, запланированных на 27 июля, были перенесены на другой день из-за неблагоприятных погодных условий.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).