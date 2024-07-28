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Медведев: я очень посмеялся, когда нашу пару с Андреевой сравнили с «Машей и медведь»

Медведев: я очень посмеялся, когда нашу пару с Андреевой сравнили с «Машей и медведь»
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как пришёл к решению играть в дуэте с Миррой Андреевой в смешанном парном разряде на Олимпийских играх в Париже (Франция).

— Как происходили переговоры с Миррой?
— Мы между собой это не обсуждали. Это получилось больше с тренерами сборной. Игорь Куницын спросил меня, с кем бы я хотел играть. Я сказал про игру с Миррой в Абу-Даби. Слава богу, не отказалась.

— Видел сравнение в Сети с мультфильмом «Маша и медведь»?
— Да. Это было очень смешно, потому что правда похоже. Я очень посмеялся, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Даниил Медведев и Мирра Андреева проведут первый матч в миксте 29 июля. Они сыграют с итальянским дуэтом Андреа Вавассори/Сара Эррани.

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