Теннис, Олимпиада-2024: результаты матчей среди женщин 27 июля

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

27 июля состоялся первый игровой день женского теннисного турнира в рамках Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей среди женщин.

Ига Свёнтек (Польша) — Ирина Бегу (Румыния) — 6:2, 7:5;

Ана Богдан (Румыния) — Ясмин Паолини (Италия) — 5:7, 3:6;

Каролин Гарсия (Франция) — Жаклин Кристиан (Румыния) — 7:5, 3:6, 4:6;

Наоми Осака (Япония) — Анжелика Кербер (Германия) — 5:7, 3:6.

Отметим, большинство матчей первого круга, запланированных на 27 июля, были перенесены на другой день из-за неблагоприятных погодных условий.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).