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Олимпиада 2024 в Париже: таблица, медальный зачёт на 27 июля 2024

Олимпиада 2024 в Париже: таблица, медальный зачёт на 27 июля 2024
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На Олимпийских играх в Париже были разыграны первые комплекты медалей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом по итогам 27 июля.

Первое место занимает Австралия, которая завоевала три золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль. На втором месте располагается Китай, на счету которого два золота и три бронзы. Замыкает тройку США. Американские спортсмены взяли одну золотую и две бронзовые медали.

Медальный зачёт Олимпиады в Париже

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр — 2024 года представлено 32 вида спорта.

От России на Олимпиаде принимают участие 15 спортсменов, которые были допущены Международным олимпийским комитетом.

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