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Теннис, Олимпиада-2024: результаты матчей 27 июля в женском парном разряде

Теннис, Олимпиада-2024: результаты матчей 27 июля в женском парном разряде
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27 июля состоялся первый игровой день женского теннисного турнира в парном разряде в рамках Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей среди женщин.

Олимпиада-2024. Теннис, женщины. Парный разряд. Первый круг, 27 июля

  • Кори Гауфф/Джессика Пегула (США) — Эллен Перес/Дарья Сэвилл (Австралия) — 6:3, 6:1

Отметим, большинство матчей первого круга, запланированных на 27 июля, были перенесены на другой день из-за неблагоприятных погодных условия.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

Олимпиада-2024, теннис: календарь турнира в женском парном разряде
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