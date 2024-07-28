Теннис, Олимпиада-2024: результаты матчей 27 июля в женском парном разряде

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

27 июля состоялся первый игровой день женского теннисного турнира в парном разряде в рамках Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей среди женщин.

Олимпиада-2024. Теннис, женщины. Парный разряд. Первый круг, 27 июля

Кори Гауфф/Джессика Пегула (США) — Эллен Перес/Дарья Сэвилл (Австралия) — 6:3, 6:1

Отметим, большинство матчей первого круга, запланированных на 27 июля, были перенесены на другой день из-за неблагоприятных погодных условия.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

Материалы по теме Теннис, Олимпиада-2024: результаты матчей среди женщин 27 июля

Теннисист с наибольшим количеством трофеев: