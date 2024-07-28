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Академическая гребля, Олимпиада-2024: результаты предварительных заездов 27 июля

Академическая гребля, Олимпиада-2024: результаты предварительных заездов 27 июля
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В субботу, 27 июля, на Олимпийских играх 2024 года в Париже стартовал турнир по академической гребле. В рамках первого раунда соревнований состоялось шесть предварительных заездов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами квалификационных заездов по академической гребле. В таблицах представлены только лучшие результаты по итогам всех видов соревнований.

27 июля
10:00 — Мужчины. Одиночка. Предварительные заезды

СпортсменКомандаРезультатКомментарий
1Симон Хендрик ван ДорпНидерланды6:49.93, QN3
2Евгений ЗолотойБеларусь6:51.45, QN4
3Михай КируцэРумыния6:51.51, QN2
4Рюта АракаваЯпония6:51.59, QN3
5Тим БрисБельгия6:52.35, QN3
6Сверри Сандберг НиельсенДания6:53.50, QN6
7Оливер ЦайдлерГермания6:54.72, QN5
8Дамир МартинХорватия6:54.83, QN2
9Джеймс Уильям Джейкоб ПлихалСША6:54.95, QN4
10Лука Вертейн ФеррейраБразилия6:54.96, QN4
11Томас МакинтошНовая Зеландия6:55.92, QN1
12Кристиан ВасилевБолгария6:56.63, QN6
13Бендегуз Петервари-МольнарВенгрия6:58.76, QN6
14Гедрюс БеляускасЛитва7:00.96, QN2
15Стефанос НтускосГреция7:01.79, QN1
16Бруно Сетраро БерриолоУругвай7:04.04, QN5
17Абдельхалек Эль-БаннаЕгипет7:05.06, QN1
18Рейди Кардона-БланкоКуба7:06.45, QN5

11:12 — Женщины. Одиночка. Предварительные заезды

СпортсменКомандаРезультатКомментарий
1Виктория СенкутеЛитва7:30.01, QN4
2Тара РигниАвстралия7:30.71, QN1
3Кара КолерСША7:32.46, QN6
4Татьяна КлимовичБеларусь7:34.31, QN4
5Эмма ТвиггНовая Зеландия7:34.97, QN3
6Александра ФёштерГермания7:36.35, QN5
7Каролин ФлорейнНидерланды7:36.90, QN2
8Вирхиния Диас РивасИспания7:37.30, QN1
9Анна ПракатеньУзбекистан7:37.80, QN3
10Педж БейденхорстЮАР7:39.19, QN1
11Магдалена ЛобнигАвстрия7:39.39, QN6
12Аурелия-Максима Катарина ЯнценШвейцария7:41.15, QN2
13Десислава АнгеловаБолгария7:42.73, QN5
14Кения Лечуга АланисМексика7:46.11, QN3
15Нина КостаньшекСловения7:46.30, QN2
16Йована АрсичСербия7:48.29, QN6
17Беатрис Кунья Таварес КардозуБразилия7:49.66, QN4
18Диана ДымченкоАзербайджан7:52.53, QN5

12:30 — Мужчины. Двойка парная. Предварительные заезды

КомандаРезультатКомментарий
1Ирландия6:13.24, SA/BN3
2Нидерланды6:14.13, SA/BN1
3Испания6:16.17, SA/BN3
4Новая Зеландия6:16.41, SA/BN1
5Румыния6:16.47, SA/BN2
6США6:16.48, SA/BN1
7Франция6:18.69, SA/BN3
8Норвегия6:22.36, SA/BN2
9Хорватия6:24.62 SA/BN2

13:00 — Женщины. Двойка парная. Предварительные заезды

КомандаРезультатКомментарий
1Румыния6:48.49, SA/BN3
2Франция6:48.89, SA/BN2
3Австралия6:49.21, SA/BN2
4Новая Зеландия6:51.68, SA/BN1
5Великобритания6:52.31, SA/BN1
6Ирландия6:52.61, SA/BN2
7Чехия6:55.16, SA/BN3
8США6:56.47, SA/BN1
9Китай6:58.85 SA/BN3

13:30 — Мужчины. Четвёрка парная. Предварительные заезды

КомандаРезультатКомментарий
1Нидерланды5:41.69, FAN1
2Италия5:43.31, FAN2
3Польша5:44.39, FAN2
4Великобритания5:44.82, FAN1
5Германия5:46.90, RN1
6Швейцария5:49.50, RN2

13:50 — Женщины. Четвёрка парная. Предварительные заезды

КомандаРезультатКомментарий
1Великобритания6:13.35, FAN2
2Германия6:15.28, FAN2
3Нидерланды6:17.12, FAN1
4Украина6:20.09, FAN1
5Швейцария6:16.91, RN2
6Китай6:22.29, RN1

Летние Олимпийские игры — 2024 проходят с 24 июля по 11 августа в Париже (Франция). Соревнования по академический гребле проходят с 27 июля по 3 августа. Будет разыграно 14 комплектов наград среди одиночек, пар, четвёрок и восьмёрок.

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