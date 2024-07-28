Академическая гребля, Олимпиада-2024: результаты предварительных заездов 27 июля

В субботу, 27 июля, на Олимпийских играх 2024 года в Париже стартовал турнир по академической гребле. В рамках первого раунда соревнований состоялось шесть предварительных заездов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами квалификационных заездов по академической гребле. В таблицах представлены только лучшие результаты по итогам всех видов соревнований.

27 июля

10:00 — Мужчины. Одиночка. Предварительные заезды

11:12 — Женщины. Одиночка. Предварительные заезды

12:30 — Мужчины. Двойка парная. Предварительные заезды

№ Команда Результат Комментарий 1 Ирландия 6:13.24, SA/B N3 2 Нидерланды 6:14.13, SA/B N1 3 Испания 6:16.17, SA/B N3 4 Новая Зеландия 6:16.41, SA/B N1 5 Румыния 6:16.47, SA/B N2 6 США 6:16.48, SA/B N1 7 Франция 6:18.69, SA/B N3 8 Норвегия 6:22.36, SA/B N2 9 Хорватия 6:24.62 SA/B N2

13:00 — Женщины. Двойка парная. Предварительные заезды

№ Команда Результат Комментарий 1 Румыния 6:48.49, SA/B N3 2 Франция 6:48.89, SA/B N2 3 Австралия 6:49.21, SA/B N2 4 Новая Зеландия 6:51.68, SA/B N1 5 Великобритания 6:52.31, SA/B N1 6 Ирландия 6:52.61, SA/B N2 7 Чехия 6:55.16, SA/B N3 8 США 6:56.47, SA/B N1 9 Китай 6:58.85 SA/B N3

13:30 — Мужчины. Четвёрка парная. Предварительные заезды

№ Команда Результат Комментарий 1 Нидерланды 5:41.69, FA N1 2 Италия 5:43.31, FA N2 3 Польша 5:44.39, FA N2 4 Великобритания 5:44.82, FA N1 5 Германия 5:46.90, R N1 6 Швейцария 5:49.50, R N2

13:50 — Женщины. Четвёрка парная. Предварительные заезды

№ Команда Результат Комментарий 1 Великобритания 6:13.35, FA N2 2 Германия 6:15.28, FA N2 3 Нидерланды 6:17.12, FA N1 4 Украина 6:20.09, FA N1 5 Швейцария 6:16.91, R N2 6 Китай 6:22.29, R N1

Летние Олимпийские игры — 2024 проходят с 24 июля по 11 августа в Париже (Франция). Соревнования по академический гребле проходят с 27 июля по 3 августа. Будет разыграно 14 комплектов наград среди одиночек, пар, четвёрок и восьмёрок.

Скандалы вокруг Олимпиады-2024: