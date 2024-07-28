Академическая гребля, Олимпиада-2024: результаты предварительных заездов 27 июля

В субботу, 27 июля, на Олимпийских играх 2024 года в Париже стартовал турнир по академической гребле. В рамках первого раунда соревнований состоялось шесть предварительных заездов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами квалификационных заездов по академической гребле. В таблицах представлены только лучшие результаты по итогам всех видов соревнований.
27 июля
10:00 — Мужчины. Одиночка. Предварительные заезды
|№
|Спортсмен
|Команда
|Результат
|Комментарий
|1
|Симон Хендрик ван Дорп
|Нидерланды
|6:49.93, Q
|N3
|2
|Евгений Золотой
|Беларусь
|6:51.45, Q
|N4
|3
|Михай Кируцэ
|Румыния
|6:51.51, Q
|N2
|4
|Рюта Аракава
|Япония
|6:51.59, Q
|N3
|5
|Тим Брис
|Бельгия
|6:52.35, Q
|N3
|6
|Сверри Сандберг Ниельсен
|Дания
|6:53.50, Q
|N6
|7
|Оливер Цайдлер
|Германия
|6:54.72, Q
|N5
|8
|Дамир Мартин
|Хорватия
|6:54.83, Q
|N2
|9
|Джеймс Уильям Джейкоб Плихал
|США
|6:54.95, Q
|N4
|10
|Лука Вертейн Феррейра
|Бразилия
|6:54.96, Q
|N4
|11
|Томас Макинтош
|Новая Зеландия
|6:55.92, Q
|N1
|12
|Кристиан Василев
|Болгария
|6:56.63, Q
|N6
|13
|Бендегуз Петервари-Мольнар
|Венгрия
|6:58.76, Q
|N6
|14
|Гедрюс Беляускас
|Литва
|7:00.96, Q
|N2
|15
|Стефанос Нтускос
|Греция
|7:01.79, Q
|N1
|16
|Бруно Сетраро Берриоло
|Уругвай
|7:04.04, Q
|N5
|17
|Абдельхалек Эль-Банна
|Египет
|7:05.06, Q
|N1
|18
|Рейди Кардона-Бланко
|Куба
|7:06.45, Q
|N5
11:12 — Женщины. Одиночка. Предварительные заезды
|№
|Спортсмен
|Команда
|Результат
|Комментарий
|1
|Виктория Сенкуте
|Литва
|7:30.01, Q
|N4
|2
|Тара Ригни
|Австралия
|7:30.71, Q
|N1
|3
|Кара Колер
|США
|7:32.46, Q
|N6
|4
|Татьяна Климович
|Беларусь
|7:34.31, Q
|N4
|5
|Эмма Твигг
|Новая Зеландия
|7:34.97, Q
|N3
|6
|Александра Фёштер
|Германия
|7:36.35, Q
|N5
|7
|Каролин Флорейн
|Нидерланды
|7:36.90, Q
|N2
|8
|Вирхиния Диас Ривас
|Испания
|7:37.30, Q
|N1
|9
|Анна Пракатень
|Узбекистан
|7:37.80, Q
|N3
|10
|Педж Бейденхорст
|ЮАР
|7:39.19, Q
|N1
|11
|Магдалена Лобниг
|Австрия
|7:39.39, Q
|N6
|12
|Аурелия-Максима Катарина Янцен
|Швейцария
|7:41.15, Q
|N2
|13
|Десислава Ангелова
|Болгария
|7:42.73, Q
|N5
|14
|Кения Лечуга Аланис
|Мексика
|7:46.11, Q
|N3
|15
|Нина Костаньшек
|Словения
|7:46.30, Q
|N2
|16
|Йована Арсич
|Сербия
|7:48.29, Q
|N6
|17
|Беатрис Кунья Таварес Кардозу
|Бразилия
|7:49.66, Q
|N4
|18
|Диана Дымченко
|Азербайджан
|7:52.53, Q
|N5
12:30 — Мужчины. Двойка парная. Предварительные заезды
|№
|Команда
|Результат
|Комментарий
|1
|Ирландия
|6:13.24, SA/B
|N3
|2
|Нидерланды
|6:14.13, SA/B
|N1
|3
|Испания
|6:16.17, SA/B
|N3
|4
|Новая Зеландия
|6:16.41, SA/B
|N1
|5
|Румыния
|6:16.47, SA/B
|N2
|6
|США
|6:16.48, SA/B
|N1
|7
|Франция
|6:18.69, SA/B
|N3
|8
|Норвегия
|6:22.36, SA/B
|N2
|9
|Хорватия
|6:24.62 SA/B
|N2
13:00 — Женщины. Двойка парная. Предварительные заезды
|№
|Команда
|Результат
|Комментарий
|1
|Румыния
|6:48.49, SA/B
|N3
|2
|Франция
|6:48.89, SA/B
|N2
|3
|Австралия
|6:49.21, SA/B
|N2
|4
|Новая Зеландия
|6:51.68, SA/B
|N1
|5
|Великобритания
|6:52.31, SA/B
|N1
|6
|Ирландия
|6:52.61, SA/B
|N2
|7
|Чехия
|6:55.16, SA/B
|N3
|8
|США
|6:56.47, SA/B
|N1
|9
|Китай
|6:58.85 SA/B
|N3
13:30 — Мужчины. Четвёрка парная. Предварительные заезды
|№
|Команда
|Результат
|Комментарий
|1
|Нидерланды
|5:41.69, FA
|N1
|2
|Италия
|5:43.31, FA
|N2
|3
|Польша
|5:44.39, FA
|N2
|4
|Великобритания
|5:44.82, FA
|N1
|5
|Германия
|5:46.90, R
|N1
|6
|Швейцария
|5:49.50, R
|N2
13:50 — Женщины. Четвёрка парная. Предварительные заезды
|№
|Команда
|Результат
|Комментарий
|1
|Великобритания
|6:13.35, FA
|N2
|2
|Германия
|6:15.28, FA
|N2
|3
|Нидерланды
|6:17.12, FA
|N1
|4
|Украина
|6:20.09, FA
|N1
|5
|Швейцария
|6:16.91, R
|N2
|6
|Китай
|6:22.29, R
|N1
Летние Олимпийские игры — 2024 проходят с 24 июля по 11 августа в Париже (Франция). Соревнования по академический гребле проходят с 27 июля по 3 августа. Будет разыграно 14 комплектов наград среди одиночек, пар, четвёрок и восьмёрок.
Скандалы вокруг Олимпиады-2024: