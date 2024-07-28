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Водное поло, Олимпиада-2024: результаты матчей 1-го тура группового этапа 27 июля

Водное поло, Олимпиада-2024: результаты матчей 1-го тура группового этапа 27 июля
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В субботу, 27 июля, на Олимпийских играх 2024 года в Париже стартовал групповой этап турнира по водному поло среди женщин. В рамках первого игрового дня состоялось четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей женского турнира по водному поло на Играх-2024.

27 июля
Группа A

  • Нидерланды — Венгрия — 10:8
  • Австралия — Китай — 7:5

Группа B

  • Греция — США — 6:15
  • Испания — Франция — 15:6

С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже состоятся летние Олимпийские игры, в рамках которых пройдёт женский турнир по водному поло. Восемь сборных будут разбиты на две подгруппы. Четвертьфинальные пары будут составлены в соответствии с местами, занятыми в группе.

Олимпиада 2024. Водное поло
Женщины. Группа А. 1-й тур. Нидерланды — Венгрия
27 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Нидерланды
Окончено
10:8
Венгрия
Олимпиада 2024. Водное поло
Женщины. Группа А. 1-й тур. Австралия — Китай
27 июля 2024, суббота. 21:05 МСК
Австралия
Окончено
7:5
Китай
Олимпиада 2024. Водное поло
Женщины. Группа B. 1-й тур. Греция — США
27 июля 2024, суббота. 16:35 МСК
Окончено
Олимпиада 2024. Водное поло
Женщины. Группа B. 1-й тур. Испания — Франция
27 июля 2024, суббота. 19:30 МСК
Окончено
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