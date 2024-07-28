Водное поло, Олимпиада-2024: результаты матчей 1-го тура группового этапа 27 июля

В субботу, 27 июля, на Олимпийских играх 2024 года в Париже стартовал групповой этап турнира по водному поло среди женщин. В рамках первого игрового дня состоялось четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей женского турнира по водному поло на Играх-2024.

27 июля

Группа A

Нидерланды — Венгрия — 10:8

Австралия — Китай — 7:5

Группа B

Греция — США — 6:15

Испания — Франция — 15:6

С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже состоятся летние Олимпийские игры, в рамках которых пройдёт женский турнир по водному поло. Восемь сборных будут разбиты на две подгруппы. Четвертьфинальные пары будут составлены в соответствии с местами, занятыми в группе.

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