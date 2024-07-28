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Нигерийская спортсменка дисквалифицирована с Олимпиады за нарушение антидопинговых правил

Нигерийская спортсменка Синтия Огунсемилоре была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

В пробе спортсменки, взятой во внесоревновательный период, было обнаружено запрещённое вещество фуросемид. Сообщается, что Огунсемилоре может оспорить решение ITA в Спортивном арбитражном суде.

Отмечается, что нигерийской спортсменке запрещено участвовать в соревнованиях, тренироваться в составе сборной, тренировать или участвовать в любой деятельности во время Олимпийских игр в Париже.

22-летняя Огунсемилоре выступала в лёгком весе в боксе. Она является победительницей Африканских игр 2023 года.

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