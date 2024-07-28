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Польша – Япония, волейбол, женщины, Олимпиада 2024: во сколько начало матча, где смотреть

Польша — Япония, волейбол, женщины, Олимпиада-2024: во сколько начало матча, где смотреть
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Сегодня, 28 июля, состоится матч 1-го тура группового этапа женского волейбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встретятся участники группы B сборные Польши и Японии. Команды будут играть на стадионе «Париж-Юг» в Париже (Франция).

Начало матча — в 14:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Олимпийские игры (ж) . Группа B. 1-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Польша
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Кроме сборных Польши и Японии, в группе B выступают национальные команды Бразилии и Кении. Действующим олимпийским чемпионом является сборная США.

С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже проходят летние Олимпийские игры, в рамках которых пройдёт женский волейбольный турнир. 12 сборных будут разбиты на четыре подгруппы. Две лучшие команды из каждого квартета выйдут в четвертьфинал, ещё две сборные отберутся по лучшим показателям среди занявших третьи места.

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